Werdau: Holzstraße wieder für Verkehr frei - bis Frühjahr

Die erste Etappe der Straßensanierung in Werdau-West ist geschafft. Welche Arbeiten jetzt laufen.

Auf der Holzstraße in Werdau rollt zwischen Zeppelin- und Diesterwegstraße wieder der Verkehr. Damit wurden die Arbeiten einige Tage eher als geplant abgeschlossen, sagt Stadtsprecherin Anja Kurze. Besonders im Kreuzungsbereich zur Stadtgutstraße war der Zustand der Verkehrsader durch Verwerfungen und Unebenheiten bedenklich. Wasserwerke,...