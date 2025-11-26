Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit dem Bau einer Behelfsstraße wurde in Werdau-West bereits begonnen.
Bild: Anja Kurze/Stadt
Mit dem Bau einer Behelfsstraße wurde in Werdau-West bereits begonnen.
Mit dem Bau einer Behelfsstraße wurde in Werdau-West bereits begonnen. Bild: Anja Kurze/Stadt
Werdau
Werdau: Holzstraße wieder für Verkehr frei - bis Frühjahr
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die erste Etappe der Straßensanierung in Werdau-West ist geschafft. Welche Arbeiten jetzt laufen.

Auf der Holzstraße in Werdau rollt zwischen Zeppelin- und Diesterwegstraße wieder der Verkehr. Damit wurden die Arbeiten einige Tage eher als geplant abgeschlossen, sagt Stadtsprecherin Anja Kurze. Besonders im Kreuzungsbereich zur Stadtgutstraße war der Zustand der Verkehrsader durch Verwerfungen und Unebenheiten bedenklich. Wasserwerke,...
