Regionale Nachrichten und News
Auf der Ottostraße in Werdau wird ab sofort gebaut.
Auf der Ottostraße in Werdau wird ab sofort gebaut.
Werdau
Werdau: Huckelpiste in der Bahnhofsvorstadt wird erneuert
Redakteur
Von Annegret Riedel
Die Ottostraße ist auf einem Abschnitt voll gesperrt. Das Kopfsteinpflaster verschwindet.

Ein Abschnitt der Ottostraße zwischen der Kreuzung Sidonienstraße und der Einmündung zur Bahnhofstraße in Werdau ist ab sofort im Bau. Die Tiefbau- und Straßenbauarbeiten erfolgen unter Vollsperrung, sagt Rathaussprecherin Anja Kurze. Ende Juni 2026 ist das Vorhaben abgeschlossen. Fast 600.000 Euro kostet die Instandsetzung dieses...
