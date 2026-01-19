Werdau: Im neuen Standesamtsbezirk trauen auch zwei Oberbürgermeister

Werdau
Vier Mitarbeiter sind für rund 52.000 Einwohner in den Städten und Gemeinden des Pleißentals zuständig. Brautpaare können weiterhin wählen, wo sie heiraten möchten.
Brautpaare umliegender Städte und Gemeinden können ihre Ehe von zwei Oberbürgermeistern schließen lassen. Das macht der gemeinsame Standesamtsbezirk im Pleißental mit den Städten Crimmitschau, Werdau und den Gemeinden Dennheritz, Langenbernsdorf, Neukirchen und Fraureuth möglich. Er ist seit 1. Januar wirksam. „Vielleicht fühlt sich der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.