Werdau: In diesem Jahr findet kein Oldtimertreffen statt

Die Stadt als Veranstalter prüft neue Konzepte und mögliche Standorte für die Traditionsveranstaltung in der Zukunft.

In diesem Jahr wird es in Werdau kein Oldtimertreffen geben. Das bestätigte Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste) in der jüngsten Stadtratssitzung auf eine Anfrage der CDU-Fraktionsvorsitzenden Heike Gonschorek. „Wir prüfen in der kommenden Zeit mögliche Optionen für die Zukunft des Treffens“, erklärte der OB.