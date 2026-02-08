MENÜ
Das Oldtimertreffen fand vergangenes Jahr zum ersten Mal in Langenhessen statt.
Das Oldtimertreffen fand vergangenes Jahr zum ersten Mal in Langenhessen statt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Das Oldtimertreffen fand vergangenes Jahr zum ersten Mal in Langenhessen statt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Das Oldtimertreffen fand vergangenes Jahr zum ersten Mal in Langenhessen statt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Werdau
Werdau: In diesem Jahr findet kein Oldtimertreffen statt
Redakteur
Von Annegret Riedel
Die Stadt als Veranstalter prüft neue Konzepte und mögliche Standorte für die Traditionsveranstaltung in der Zukunft.

In diesem Jahr wird es in Werdau kein Oldtimertreffen geben. Das bestätigte Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste) in der jüngsten Stadtratssitzung auf eine Anfrage der CDU-Fraktionsvorsitzenden Heike Gonschorek. „Wir prüfen in der kommenden Zeit mögliche Optionen für die Zukunft des Treffens“, erklärte der OB.
