ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Werdau: Kingzentrum mit Vortrag zu Ost-West-Identität der Nachwendegeneration

Im Martin-Luther-King-Zentrum wird am 10. Februar über Ost-West-Identität diskutiert.
Im Martin-Luther-King-Zentrum wird am 10. Februar über Ost-West-Identität diskutiert. Bild: Walther/Archiv
Im Martin-Luther-King-Zentrum wird am 10. Februar über Ost-West-Identität diskutiert.
Im Martin-Luther-King-Zentrum wird am 10. Februar über Ost-West-Identität diskutiert. Bild: Walther/Archiv
Werdau
Werdau: Kingzentrum mit Vortrag zu Ost-West-Identität der Nachwendegeneration
Redakteur
Von Annegret Riedel
35 Jahre nach dem Mauerfall prägen Herkunft und gesellschaftliche Erfahrungen das Selbstverständnis junger Menschen in Deutschland. Psychologin Ayla Schaub fragt, warum ost- und westdeutsche Identitäten bis heute fortwirken.

Wie sehr prägen Herkunft und gesellschaftliche Erfahrungen heute noch das Selbstverständnis junger Menschen in Deutschland? Dieser Frage widmet sich ein Vortrag der Psychologin Ayla Schaub im Martin-Luther-King-Zentrum in Werdau. Am Dienstag, dem 10. Februar, um 19 Uhr lädt das Zentrum in der Stadtgutstraße 23 zu einem Abend ein, der aktuelle...
