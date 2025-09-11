Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Galeriegebäude der Werdauer Tuchfabrik sind Bilder von Heinz Lanzendorf zu sehen.
Im Galeriegebäude der Werdauer Tuchfabrik sind Bilder von Heinz Lanzendorf zu sehen. Bild: Dietrich/Archiv
Werdau
Werdau: Kunst und Technik treffen in der Tuchfabrik aufeinander
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntag startet ein neuer Verein in seine Arbeit. In den Räumlichkeiten an der August-Bebel-Straße sind Werke von Heinz Lanzendorf zu sehen. Auch die Dampfmaschine wird angeworfen.

Der Verein Kultur Insel Werdau zur Förderung von Kunst und Kultur nimmt am 14. September seine Arbeit in der Tuchfabrik in der August-Bebel-Straße 87 auf. Aus diesem Anlass findet im Galeriegebäude eine Ausstellung mit Werken des bekannten Werdauer Künstlers Heinz Lanzendorf statt. Um 14 Uhr wird sie eröffnet. Anlässlich des Tages des...
