Werdau: Kunst und Technik treffen in der Tuchfabrik aufeinander

Werdau
Am Sonntag startet ein neuer Verein in seine Arbeit. In den Räumlichkeiten an der August-Bebel-Straße sind Werke von Heinz Lanzendorf zu sehen. Auch die Dampfmaschine wird angeworfen.
Der Verein Kultur Insel Werdau zur Förderung von Kunst und Kultur nimmt am 14. September seine Arbeit in der Tuchfabrik in der August-Bebel-Straße 87 auf. Aus diesem Anlass findet im Galeriegebäude eine Ausstellung mit Werken des bekannten Werdauer Künstlers Heinz Lanzendorf statt. Um 14 Uhr wird sie eröffnet. Anlässlich des Tages des...
