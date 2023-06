Werdau-Leubnitz: Einbrecher stehlen teure Lasermesstechnik

Bei einem Einbruch im Werdauer Ortsteil Leubnitz haben Unbekannte hochwertiges Diebesgut erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, waren die Täter in der Zeit zwischen Donnerstag, 17.20 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr, gewaltsam in ein Firmengebäude eines Recyclinghofs an der Leubnitzer Hauptstraße nahe der S 289 eingedrungen. Sie hätten die Räume...