Werdau: Loch an der Straße an der Koberbachtalsperre gibt Rätsel auf

Die Kreisstraße ist an einer Stelle eingebrochen. Nun wird nach der Ursache gesucht.

Warum sich auf der Fahrbahn der Kleinbernsdorfer Straße ein Loch gebildet hat, das soll in dieser Woche untersucht werden. Die Kreisstraße, die direkt an der Koberbachtalsperre entlang geführt, sei zu diesem Zweck an einer Stelle mit Warnbaken gesichert worden, wie Tina Grotz, Sprecherin im Landratsamt Zwickau, auf Anfrage sagte. Das Loch sei...