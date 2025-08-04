Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Werdau: Loch an der Straße an der Koberbachtalsperre gibt Rätsel auf

Die Kleinbernsdorfer Straße ist derzeit an der Kober auf einem Stück eingeschränkt.
Die Kleinbernsdorfer Straße ist derzeit an der Kober auf einem Stück eingeschränkt. Bild: André Kleber
Die Kleinbernsdorfer Straße ist derzeit an der Kober auf einem Stück eingeschränkt.
Die Kleinbernsdorfer Straße ist derzeit an der Kober auf einem Stück eingeschränkt. Bild: André Kleber
Werdau
Werdau: Loch an der Straße an der Koberbachtalsperre gibt Rätsel auf
Redakteur
Von Annegret Riedel
Die Kreisstraße ist an einer Stelle eingebrochen. Nun wird nach der Ursache gesucht.

Warum sich auf der Fahrbahn der Kleinbernsdorfer Straße ein Loch gebildet hat, das soll in dieser Woche untersucht werden. Die Kreisstraße, die direkt an der Koberbachtalsperre entlang geführt, sei zu diesem Zweck an einer Stelle mit Warnbaken gesichert worden, wie Tina Grotz, Sprecherin im Landratsamt Zwickau, auf Anfrage sagte. Das Loch sei...
