Auf solchen Plantagen wachsen die Weihnachtsbäume im Werdauer Wald heran.
Auf solchen Plantagen wachsen die Weihnachtsbäume im Werdauer Wald heran.
Werdau
Werdau: Sachsenforst bietet Bio-Weihnachtsbäume ab 16 Euro an
Redakteur
Von Annegret Riedel
Die Preise für die Blaufichten und Weißtannen sind gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben. Der Verkauf findet auf dem Holzplatz statt.

Frisch und unbehandelt sind die Weihnachtsbäume, die der Staatsbetrieb Sachsendorf am 13. Dezember von 9 bis 12 Uhr auf dem Holzplatz bei Langenbernsdorf nahe dem ehemaligen Bahnhof anbietet. „Die Bäume kommen von Plantagen und wachsen in weiten Abständen, um rundum gleichmäßig und dicht benadelt zu sein“, sagt Sachsenforst-Sprecherin...
