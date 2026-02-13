Werdau: Schlagloch-Straßen sind Dauerthema bei Einwohnersprechstunden

Werdau
Der Zustand vieler Straße in Werdau und den Ortsteilen ist schlecht. Doch mehr sei mit den zur Verfügung stehenden Geldern nicht zu machen, sagt der OB.
Der schlechte Zustand der Straßen in Werdau und den Ortsteilen ist ein Dauerbrenner bei den Einwohnersprechstunden des Werdauer Oberbürgermeisters. „Ich kann die Befindlichkeiten der Anwohner verstehen. Aber mehr ist mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht hinzubekommen“, sagte Sören Kristensen (Unabhängige Liste). Das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.