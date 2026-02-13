MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Werdau: Schlagloch-Straßen sind Dauerthema bei Einwohnersprechstunden

Loch an Loch – und hält doch? Viele Werdauer ärgern sich über kaputte Straßen.
Loch an Loch – und hält doch? Viele Werdauer ärgern sich über kaputte Straßen. Bild: Symbolbild: S. Kahnert/dpa
Loch an Loch – und hält doch? Viele Werdauer ärgern sich über kaputte Straßen.
Loch an Loch – und hält doch? Viele Werdauer ärgern sich über kaputte Straßen. Bild: Symbolbild: S. Kahnert/dpa
Werdau
Werdau: Schlagloch-Straßen sind Dauerthema bei Einwohnersprechstunden
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Zustand vieler Straße in Werdau und den Ortsteilen ist schlecht. Doch mehr sei mit den zur Verfügung stehenden Geldern nicht zu machen, sagt der OB.

Der schlechte Zustand der Straßen in Werdau und den Ortsteilen ist ein Dauerbrenner bei den Einwohnersprechstunden des Werdauer Oberbürgermeisters. „Ich kann die Befindlichkeiten der Anwohner verstehen. Aber mehr ist mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht hinzubekommen“, sagte Sören Kristensen (Unabhängige Liste). Das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
04.02.2026
3 min.
Größtes Bauvorhaben in Werdau wird im März weitergeführt
Im März soll am Erweiterungsbau für die Werdauer Feuerwehrwache weitergebaut werden.
Neubau mit Signalwirkung: Die Stadt Werdau investiert 7,5 Millionen Euro in den Ausbau der örtlichen Feuerwehrwache. Aber auch Straßenbauprojekte stehen in diesem Jahr an.
Annegret Riedel
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
18:43 Uhr
3 min.
Erstes Vonn-Video aus Krankenhaus: "Einige harte Tage"
Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt schwer. (Archivbild)
Fünf Tage nach ihrem Sturz bei Olympia meldet sich Skistar Lindsey Vonn erstmals mit einem Video aus der Klinik. Darin deutet die schwer verletzte Amerikanerin an, was noch alles auf sie wartet.
10.02.2026
4 min.
Wie dieses Freizeitbad in Westsachsen Feriengäste lockt und um seine Zukunft kämpft
Im 2002 eröffneten Hallen- und Freibad „Webalu“ in Werdau stehen zahlreiche Sanierungsarbeiten an. Sie alle dienen dazu, den Badbetrieb der kommenden 20 Jahre zu sichern.
Längere Öffnungszeiten, ein Tauchkurs für Kinder: In den Winterferien ist im „Webalu“ in Werdau Hochbetrieb. Hinter den Kulissen geht es um Millioneninvestitionen und die Frage, wie das Bad langfristig erhalten werden kann.
Annegret Riedel
Mehr Artikel