Werdau: Schon wieder ein Rohrbruch – Friedenssiedlung betroffen

Die Zufahrtsstraße ist derzeit voll gesperrt. Die Reparaturarbeiten sollen bis zum 20. Februar dauern.

Die Straße zur Friedenssiedlung in Werdau ist ab sofort für Fahrzeuge voll gesperrt. Grund dafür ist ein Rohrbruch an der Trinkwasserleitung im Bereiches der Hausnummer 6, sagte Rathaussprecherin Lisa-Marie Engert. Die Wasserwerke Zwickau haben ein Unternehmen mit der Beseitigung der Havarie beauftragt.