MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Havarie an der Trinkwasserleitung führt in Werdau zur Vollsperrung.
Eine Havarie an der Trinkwasserleitung führt in Werdau zur Vollsperrung. Bild: Symbolbild: Wohland/Archiv
Eine Havarie an der Trinkwasserleitung führt in Werdau zur Vollsperrung.
Eine Havarie an der Trinkwasserleitung führt in Werdau zur Vollsperrung. Bild: Symbolbild: Wohland/Archiv
Werdau
Werdau: Schon wieder ein Rohrbruch – Friedenssiedlung betroffen
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zufahrtsstraße ist derzeit voll gesperrt. Die Reparaturarbeiten sollen bis zum 20. Februar dauern.

Die Straße zur Friedenssiedlung in Werdau ist ab sofort für Fahrzeuge voll gesperrt. Grund dafür ist ein Rohrbruch an der Trinkwasserleitung im Bereiches der Hausnummer 6, sagte Rathaussprecherin Lisa-Marie Engert. Die Wasserwerke Zwickau haben ein Unternehmen mit der Beseitigung der Havarie beauftragt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:41 Uhr
4 min.
Bundesregierung gibt Schloss Meseberg als Gästehaus auf
Schloss Meseberg wurde seit 2007 unter anderem für Empfänge von Staats- und Regierungschefs, aber auch für Kabinettsklausuren genutzt. (Archivbild)
Das historische Anwesen in Meseberg eine gute Autostunde nördlich von Berlin war Kulisse für Staatsempfänge und Kabinettsklausuren. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass die Ära bald endet.
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
18:45 Uhr
4 min.
Grenzschutz-Kommandeur: Razzien in Minnesota werden beendet
Mit den Razzien in Minnesota soll dem US-Grenzschutzbeauftragten Tom Homan zufolge Schluss sein.
Bereits Anfang Februar hatte US-Präsident Donald Trump einen Abzug von Hunderten Grenzschutzbeamten aus Minneapolis angekündigt. Nun sollen die Razzien im Bundesstaat Minnesota ein Ende haben.
18:10 Uhr
1 min.
Havarie: Straße im Vogtland ab sofort gesperrt
Wegen einer Havarie an einer Trinkwasserleitung kommt es in Bobenneukirchen zu einer Vollsperrung.
In Bobenneukirchen bleibt die Zettlarsgrüner Straße wegen dringender Arbeiten der Trinkwasserleitung gesperrt.
Ronny Hager
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
03.02.2026
1 min.
Werdau: Wasserrohrbruch sorgt für Behinderungen
Ein Wasserrohrbruch im Gartenweg in Werdau sorgt für Behinderungen.
Im Gartenweg musste die Straße aufgerissen werden. Eine weitere Baustelle steht vor dem Ende.
Annegret Riedel
Mehr Artikel