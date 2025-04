Werdau startet mit sächsischen Produkten in die Marktsaison

Für den 12. April ist ein Frühjahrsflohmarkt geplant. Dafür kann man sich ab sofort anmelden.

Die Saison der Spezialmärkte startet am 13. März in Werdau mit dem Sachsenmarkt vor dem Rathaus. Zwischen 8 und 14 Uhr bieten Händler überwiegend sächsische Waren an. „Im Moment liegen zwölf Anmeldungen vor“, sagt Marktmeisterin Andrea Arnold. Unter anderem wird an diesem Tag mit Naturseifen, Strumpfwaren und Geschenkartikeln gehandelt....