Werdau: Studienkreis will Lust auf Lesen machen

Werdau
Auch in diesem Jahr findet zur Vorweihnachtszeit wieder die Aktion Leselust statt.
Mit seiner Aktion „Leselust“ lädt das Nachhilfeinstitut Studienkreis Familien auch in diesem Jahr wieder ein, das Vorlesen neu zu entdecken. Das sagt Nadine Tretbar vom Studienkreis Werdau. Auf der Website www.freiepresse.de/leselust-wda präsentieren zwei junge Vorlesetalente winterliche Kindergeschichten und geben persönliche Buchtipps...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.