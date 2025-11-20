Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einfach mal wieder ein Buch raussuchen zum Vorlesen.
Einfach mal wieder ein Buch raussuchen zum Vorlesen. Bild: Symbolfoto: Tyler Olson - stock.adobe
Einfach mal wieder ein Buch raussuchen zum Vorlesen.
Einfach mal wieder ein Buch raussuchen zum Vorlesen. Bild: Symbolfoto: Tyler Olson - stock.adobe
Werdau
Werdau: Studienkreis will Lust auf Lesen machen
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch in diesem Jahr findet zur Vorweihnachtszeit wieder die Aktion Leselust statt.

Mit seiner Aktion „Leselust“ lädt das Nachhilfeinstitut Studienkreis Familien auch in diesem Jahr wieder ein, das Vorlesen neu zu entdecken. Das sagt Nadine Tretbar vom Studienkreis Werdau. Auf der Website www.freiepresse.de/leselust-wda präsentieren zwei junge Vorlesetalente winterliche Kindergeschichten und geben persönliche Buchtipps...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
1 min.
Werdau: Neujahrskonzert mit Operetten- und Musical-Melodien
In der Stadthalle in Werdau findet am 9. Januar ein Neujahrskonzert statt.
Die traditionelle Veranstaltung findet am 9. Januar in der Stadthalle statt. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.
Annegret Riedel
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
07.11.2025
2 min.
Werdau: Gesprächsabend zum Thema Migration
Um das Thema Migration geht es am Dienstagabend im Martin-Luther-King-Zentrum.
Zu der Veranstaltung wird für den Abend des 11. November ins Martin-Luther-King-Zentrum eingeladen.
Jens Arnold
Mehr Artikel