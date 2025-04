Werdau: Unfallverursacher flüchtet offenbar unter Drogeneinfluss

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten Polizisten den 20-Jährigen stellen.

Werdau.

Vermutlich unter Drogeneinfluss hat ein 20-Jähriger einen Verkehrsunfall in Werdau verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge beobachtet, wie auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Uferstraße am Mittwoch gegen 13.30 Uhr ein Volvo beim Ausparken gegen einen abgestellten Audi stieß. Dabei entstanden an beiden Fahrzeugen Schäden von insgesamt 7000 Euro. Der Volvofahrer fuhr dennoch einfach weg. Dank der Angaben des Zeugen stellten Polizeibeamte den Fahrer samt Unfallfahrzeug. Ein Drogentest bei ihm reagierte positiv auf Amphetamine. Der 20-Jährige wurde daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn laufen nun mehrere Ermittlungsverfahren. (mib)