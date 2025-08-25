Werdau: Was es mit einem umgestürzten Bus am Koberbachcentrum auf sich hatte

Werdau
Ein schwerer Busunfall – das war das Szenario für zahlreiche Rettungskräfte, die ihr Zusammenspiel im Ernstfall geprobt haben.
Eine Ausbildung der besonderen Art hat am Samstag im Werdauer Ortsteil Langenhessen stattgefunden. 83 Einsatzkräfte und Helfer übten am Koberbachcentrum gemeinsam das Vorgehen bei einem schweren Busunfall mit zahlreichen Verletzten. Was in vielen Teilen Deutschlands in den zurückliegenden Jahren traurige Realität war, verschonte den Landkreis...
