MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Vogtland Philharmonie und Sänger gastieren in der Kirche St. Bonifazius.
Die Vogtland Philharmonie und Sänger gastieren in der Kirche St. Bonifazius. Bild: Sommer/Archiv
Die Vogtland Philharmonie und Sänger gastieren in der Kirche St. Bonifazius.
Die Vogtland Philharmonie und Sänger gastieren in der Kirche St. Bonifazius. Bild: Sommer/Archiv
Werdau
Werdau: Wenn ein ganzes Dorf Händels „Messias“ singt
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Gesangverein Langenbernsdorf präsentiert festliche Musik mit Orchester und Schulchor – diesmal in der Kirche St. Bonifazius.

Ein Dorf singt – und bringt Händels „Messias“ zum Klingen: Der Gesangverein zu Langenbernsdorf lädt auch in diesem Jahr wieder zu seinem vorweihnachtlichen Konzert „Ein Dorf singt“ ein. Unter dem Motto „Halleluja“ erklingt am 17. und 18. Dezember eine festliche Kurzfassung aus Händels Oratorium „Messias“. Die Vogtland...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.11.2025
1 min.
Verzögerung bei Straßensanierung in Langenbernsdorf: Hauptstraße länger dicht
Die Erneuerung der Hauptstraße in Langenbernsdorf zieht sich bis Ende des Monats hin.
Die Sanierung der Hauptstraße dauert länger als geplant. Die Vollsperrung bleibt – Umwege über Werdau und Langenhessen sind weiter nötig.
Jochen Walther
14:38 Uhr
3 min.
Wärmeschutz-Test: Was habe ich für Fensterscheiben?
Mit dem Kerzen- oder Feuerzeugtest kann man Zweifach- und Dreifachverglasung sowie Wärmeschutzbeschichtungen erkennen: Violette Spiegelbilder deuten auf eine Beschichtung hin.
Wie viele Flammen sehen Sie im Fenster? Der Kerzentest verrät, ob Ihre Scheiben Wärmeschutz bieten – und wann ein Austausch sinnvoll sein kann.
14:40 Uhr
3 min.
Israels Botschafter in Chemnitz: Ein wichtiger Zettel und ein spezielles Weihnachtsgebäck
Der Israelische Botschafter Ron Prosor (links) und der Chemnitzer OB Sven Schulze.
Unter großem Polizeiaufgebot wurde seine Exzellenz Ron Prosor im Rathaus empfangen. Auf dem Tisch stand eine besondere Spezialität.
Jana Peters
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
19.09.2025
2 min.
Gesang, Gemeinschaft, Gänsehaut: Herbstsingen mit Chören aus Langenbernsdorf, Penig und Reichenbach
Der Gesangsverein Langenbernsdorf und zwei weitere Chöre treten in Neukirchen auf.
Drei Chöre, ein Konzert zum Mitmachen: Beim Herbstsingen am 27. September sind alle eingeladen, dabei zu sein und mitzusingen. Der Eintritt ist frei.
Jochen Walther
15.12.2025
4 min.
Stellenabbau ohne Entlassungen: Auf welche Maßnahmen Volkswagen setzt, und wie viele Leute schon bis Jahresende weg sind
Mitarbeiter von VW Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau. Auch dort will das Unternehmen Stellen abbauen.
Bis 2030 sollen an den zehn deutschen Standorten 35.000 Arbeitsplätze wegfallen. Tausende Beschäftigte haben bereits unterschrieben. Ein Instrument wird besonders häufig genutzt – auch bei VW Sachsen.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel