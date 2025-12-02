Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Werdauer Adventskranz schmücken dieses Jahr Herzen und Zuckerstangen

Werdau
Werdauer Adventskranz schmücken dieses Jahr Herzen und Zuckerstangen
Von André Kleber
Marktbrunnen hat sich in Weihnachtsschmuck verwandelt. Am dritten Adventssonntag wird dort das Friedenslicht verteilt.

Zwei Containerladungen voll Tannengrün sind auf dem Werdauer Markt zu einem riesigen Adventskranz gebunden worden. Der ziert, wie schon in den vorangegangenen Jahren, bis Anfang Januar den Brunnen der Pleißestadt. Seit 2012 wird er von freiwilligen Helfern errichtet. Das Material stammt in diesem Jahr vom Bauhof Werdau und der Landschafts- und...
