Werdauer Bahnhof: Polizei ermittelt nach Vandalismus gegen zwei Teenager

Werdau
Den beiden Tatverdächtigen wird vorgeworfen, die Toilettenanlage geflutet und die Einrichtung beschädigt zu haben. Die Ermittlungen dauern an.
Im neuen Empfangsgebäude des Werdauer Bahnhofs haben zwei Teenager erheblichen Schaden angerichtet. Die Polizei ermittelt gegen einen 13- und einen 14-Jährigen wegen „gemeinschädlicher Sachbeschädigung“. Wie Polizeisprecherin Christina Friedrich sagt, sollen die Tatverdächtigen in der Nacht zu Freitag die Toilettenanlage beschädigt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.