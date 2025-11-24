Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Werdau
  • Werdauer Bahnhof: Polizei ermittelt nach Vandalismus gegen zwei Teenager

Nachdem die Sachbeschädigungen entdeckt wurden, waren auch Polizei und Stadtverwaltung vor Ort.
Nachdem die Sachbeschädigungen entdeckt wurden, waren auch Polizei und Stadtverwaltung vor Ort.
Werdau
Werdauer Bahnhof: Polizei ermittelt nach Vandalismus gegen zwei Teenager
Von Jochen Walther
Den beiden Tatverdächtigen wird vorgeworfen, die Toilettenanlage geflutet und die Einrichtung beschädigt zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

Im neuen Empfangsgebäude des Werdauer Bahnhofs haben zwei Teenager erheblichen Schaden angerichtet. Die Polizei ermittelt gegen einen 13- und einen 14-Jährigen wegen „gemeinschädlicher Sachbeschädigung“. Wie Polizeisprecherin Christina Friedrich sagt, sollen die Tatverdächtigen in der Nacht zu Freitag die Toilettenanlage beschädigt...
