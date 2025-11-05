Werdauer Collegium Musicum und junge Solisten gestalten November-Konzerte

Werdau
In der Stadthalle Werdau und im Freizeitzentrum „Erlenwald“ in Reinsdorf erklingen Werke von Beethoven, Rachmaninoff und Bruch.
Die Besucher der Novemberkonzerte erwartet ein spannendes Programm: Zu Beginn des Abends spielt das Collegium Musicum Werdau die Coriolan-Ouvertüre von Ludwig van Beethoven. Danach sind zwei begabte junge Musiker zu erleben. Flavia Napolitano, Gewinnerin mehrerer internationaler Wettbewerbe und gefragte Solistin, wird von Natalia Prishepenko an...
