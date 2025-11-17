Werdauer Familienvilla wird zum Juwel: Richters sanieren ein Stück Stadtgeschichte

Werdau
1903 von Steinmetz Ernst Lorenz erbaut, wurde die Jugendstilvilla in der Pleißestadt von Nachfahren aufwendig saniert – und bleibt in Familienbesitz.
Ein Haus wie ein Familienalbum – und ein Kunstwerk dazu. Sechs Jahre lang haben Florian und Nadine Richter mit ihren zwei Söhnen die alte Villa an der Brüderstraße 64 in Werdau in neuem Glanz erstrahlen lassen. Jetzt ist aus dem Gebäude ein Jugendstiljuwel geworden – und das in sechster Generation. Denn schon Florians Vater Christian...
