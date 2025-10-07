Werdauer Faschingsclub startet vorzeitig in Saison

Der Werdauer Faschingsclub (WFC) begeht in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Doch warum wird die närrische Zeit schon am 1. November eingeläutet?
Bereits zehn Tage vor dem 11.11. startet der Werdauer Faschingsclub in die närrische Saison. „Da wir unser 30-jähriges Jubiläum mit einer großen Party und vielen Gästen feiern wollen, haben wir in diesem Jahr wieder die Stadthalle ,Pleißental‘ gemietet. Da kein anderer Temin verfügbar war, haben wir uns entschieden, schon eher in die beste Zeit des Jahres zu starten“, erklärt Carolin Wilde vom WFC. Die Halloween-Geburtstagsparty am 1. November beginnt 19 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Tickets gibt es für 15 Euro im Vorverkauf am 20. Oktober von 18 bis 19 Uhr in der Werdauer Schwerathletikhalle, Kranzbergstraße 4, und für 19,95 Euro an der Abendkasse. Am 11.11. um 11.11 Uhr werde wie gewohnt das Rathaus gestürmt. (mib)