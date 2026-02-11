Werdauer Kita-Kinder veranstalten bunten Faschingsumzug

Die Mädchen und Jungen der „Schönen Aussicht“ sind am Faschingsdienstag in ihrer Siedlung unterwegs – und im Seniorenheim.

Einen bunten Faschingsumzug durch ihre Siedlung veranstalten am Faschingsdienstag, 17. Februar, die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Schöne Aussicht“ in Werdau-West. Ab 10.30 Uhr startet er an der Einrichtung am Jugendheimweg und führt über die Ringstraße und die Stadtgutstraße wieder zurück in die Kita. „Der Umzug hat bei...