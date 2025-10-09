Werdauer Markt verwandelt sich in eine Trödel-Meile

Ein Flohmarkt findet am 11. Oktober vor dem Rathaus statt.

Der Werdauer Markt wird am 11. Oktober wieder zum Trödelmekka. Bei voraussichtlich trockenem Herbstwetter lädt die Stadt von 10 bis 14 Uhr zum schon traditionellen, dritten Flohmarkt des Jahres ein. Zahlreiche private Anbieter werden mit kleinen Schätzen und großen Raritäten den Platz im Herzen der Stadt in ein buntes Treiben verwandeln.