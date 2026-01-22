Werdauer Museum zeigt Tiere aus neuer Perspektive

Werdau
Das Stadt- und Dampfmaschinenmuseum Werdau eröffnet eine spannende Sonderausstellung. Im Zentrum steht die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Was den besonderen Blick ausmacht.
Das Stadt- und Dampfmaschinenmuseum Werdau präsentiert ab 1. Februar die Sonderausstellung „Die Tiere und wir. Billigfleisch, Bestie oder bester Freund?“. Im Mittelpunkt steht die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Die Ausstellung ist bis 14. Juni zu sehen, wurde aus dem Museum mitgeteilt. Besucher können verschiedene Perspektiven auf das...
