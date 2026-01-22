MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die neue Sonderschau beleuchtet das Verhältnis Tier-Mensch.
Die neue Sonderschau beleuchtet das Verhältnis Tier-Mensch. Bild: Alice Selinger
Die neue Sonderschau beleuchtet das Verhältnis Tier-Mensch.
Die neue Sonderschau beleuchtet das Verhältnis Tier-Mensch. Bild: Alice Selinger
Werdau
Werdauer Museum zeigt Tiere aus neuer Perspektive
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Stadt- und Dampfmaschinenmuseum Werdau eröffnet eine spannende Sonderausstellung. Im Zentrum steht die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Was den besonderen Blick ausmacht.

Das Stadt- und Dampfmaschinenmuseum Werdau präsentiert ab 1. Februar die Sonderausstellung „Die Tiere und wir. Billigfleisch, Bestie oder bester Freund?“. Im Mittelpunkt steht die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Die Ausstellung ist bis 14. Juni zu sehen, wurde aus dem Museum mitgeteilt. Besucher können verschiedene Perspektiven auf das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
2 min.
Stationen der Museumsgeschichte auf Burg Schönfels
Auf Burg Schönfels ist eine Sonderschau zu sehen.
Besucher können auf der malerischen Burg die Sonderschau anlässlich des 50-jährigen Bestehens des dortigen Museums sehen. Was im Zentrum der Jubiläumsausstellung steht.
Lutz Kirchner
18.12.2025
4 min.
Plauenerin ruft zum stillen Protest gegen Tier-Nummern im Weihnachtszirkus auf: „Warum reicht keine Show mit Artisten?“
Sophie Weprajetzky mit Hund Jasper. Der Vierbeiner gab viele Denkanstöße in Sachen Tierwohl, sagt die Plauenerin.
Am Samstag lädt der Plauener Weihnachtszirkus in Kauschwitz zu seiner großen Galapremiere. Vorab wollen sich Tierschützer zum friedlichen Protest versammeln. Worum es den Demonstranten konkret geht.
Claudia Bodenschatz
20:20 Uhr
2 min.
Prinz Harry fordert von Trump Respekt für Nato-Verbündete
Der britische Prinz Harry verlangt Respekt für die Opfer der Nato-Verbündeten im Afghanistan-Einsatz. (Archivfoto)
Der US-Präsident löst mit geringschätzigen Äußerungen über den Beitrag anderer Nato-Staaten Ärger bei Verbündeten aus. Der wohl berühmteste Afghanistan-Veteran will das nicht auf sich sitzen lassen.
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel