Werdauer Pleißental-Klinik im Clinch mit Verdi: Weshalb die Geschäftsführung einen Nottarifvertrag platzen ließ

Werdau
Eigentlich sollten die Beschäftigten Einbußen hinnehmen und so einen Sanierungsbeitrag leisten. Doch die Klinikleitung machte einen Rückzieher. Auf der Kinderstation werden derweil Fakten geschaffen.
Der Vertrag war weitgehend ausgehandelt, am Ende aber platzte das Vorhaben: Eigentlich wollte die Gewerkschaft Verdi mit der Pleißental-Klinik in Werdau einen Notlagentarifvertrag abschließen – als Beitrag der Beschäftigten zur Sanierung des insolventen Krankenhauses. Nun muss die Klinikleitung das Geld an anderer Stelle auftreiben.
