  Werdauer Pleißental-Klinik im Clinch mit Verdi: Weshalb die Geschäftsführung einen Nottarifvertrag platzen ließ

Ein Notlagentarifvertrag an der insolventen Pleißental-Klinik kommt nicht zustande.
Ein Notlagentarifvertrag an der insolventen Pleißental-Klinik kommt nicht zustande. Bild: Ralph Köhler
Noch-Geschäftsführer Uwe Hantzsch: Ein solcher Vertrag würde die Zukunftsfähigkeit des Standortes nachhaltig gefährden.
Noch-Geschäftsführer Uwe Hantzsch: Ein solcher Vertrag würde die Zukunftsfähigkeit des Standortes nachhaltig gefährden. Bild: Pleißental-Klinik
Knapp 50 Leute – Beschäftigte der Kinderklinik als auch Unterstützer – demonstrierten Ende Oktober vor dem Landratsamt für den Erhalt der Kinderstation.
Knapp 50 Leute – Beschäftigte der Kinderklinik als auch Unterstützer – demonstrierten Ende Oktober vor dem Landratsamt für den Erhalt der Kinderstation. Bild: Ralf Wendland
Werdau
Werdauer Pleißental-Klinik im Clinch mit Verdi: Weshalb die Geschäftsführung einen Nottarifvertrag platzen ließ
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
0:00 Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eigentlich sollten die Beschäftigten Einbußen hinnehmen und so einen Sanierungsbeitrag leisten. Doch die Klinikleitung machte einen Rückzieher. Auf der Kinderstation werden derweil Fakten geschaffen.

Der Vertrag war weitgehend ausgehandelt, am Ende aber platzte das Vorhaben: Eigentlich wollte die Gewerkschaft Verdi mit der Pleißental-Klinik in Werdau einen Notlagentarifvertrag abschließen – als Beitrag der Beschäftigten zur Sanierung des insolventen Krankenhauses. Nun muss die Klinikleitung das Geld an anderer Stelle auftreiben.
