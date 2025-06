Werdauer Pleißentalklinik in massiver Schieflage: Krankenhaus und Landkreis wollen drohendes Aus abwenden

Die Pleißentalklinik hat am Mittwoch ihre 500 Mitarbeiter darüber informiert, dass man zum Überleben ein insolvenzrechtliches Schutzschirmverfahren braucht. Was bedeutet das?

Die Pleißentalklinik in Werdau ist in massive finanzielle Probleme geraten. Das Krankenhaus hat am Mittwochmittag die rund 500 Arbeitnehmer zählende Belegschaft informiert, in ein sogenanntes Schutzschirmverfahren eingetreten zu sein. Dabei handelt es sich um ein insolvenzrechtliches Verfahren, das der Klinik mehr Freiheiten einräumt als ein...