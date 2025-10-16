Werdauer Wald bekommt sein Fitness-Refugium: „Der Anblick war zuletzt nicht mehr berauschend“

Zwischen alten Bäumen entsteht Bewegung: Gemeinde Langenbernsdorf und der Turnverein machen gemeinsame Sache – und verwandeln die Stöckener Hasenheide in einen Treff für Sport und Natur.

Zwischen Baumstümpfen und frisch aufgewühlter Erde klirren Schaufeln im feuchten Waldboden. Dort, wo vor Monaten noch marode Geräte rosteten, entsteht ein neuer Treffpunkt für Bewegungshungrige – mitten im Werdauer Wald. Der Waldsportplatz in der Stöckener Hasenheide wird rundum erneuert. Noch graben sich die Männer der Baufirma SWT... Zwischen Baumstümpfen und frisch aufgewühlter Erde klirren Schaufeln im feuchten Waldboden. Dort, wo vor Monaten noch marode Geräte rosteten, entsteht ein neuer Treffpunkt für Bewegungshungrige – mitten im Werdauer Wald. Der Waldsportplatz in der Stöckener Hasenheide wird rundum erneuert. Noch graben sich die Männer der Baufirma SWT...