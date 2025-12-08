Westtrasse in Werdau: Feuerwehr muss Mann aus seinem Auto retten

Am Montagmorgen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Was die Polizei als Unfallursache annimmt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen auf der Westtrasse in Höhe Fraureuth ereignet. Kurz vor 9 Uhr befuhr ein VW die Umgehungsstraße von Crimmitschau in Richtung Reichenbach. An einer Ampelkreuzung an der Greizer Straße übersah der 74-jährige Fahrer offenbar das Rotlicht und stieß mit voller Geschwindigkeit in einen Nissan,...