Wie eine Pyramide ein ganzes Dorf in Westsachsen zusammenbringt

Aus einer Idee wurde ein Brauch mit Gags, Musik und einem Schubs. Die Beiersdorfer feiern kurz vorm ersten Advent 25 Jahre Pyramidenanschieben.

Wenn Uwe Neubauer kurz vor dem traditionellen Anschieben der Beiersdorfer Pyramide wieder einen „technischen Defekt“ meldet, wissen viele: Jetzt wird es lustig. Mal qualmt es dramatisch aus der Antriebswelle, mal hängt ein überdimensionales Zahnrad schief im Fachwerkhäuschen. „Einige Leute haben diese Pannen wirklich geglaubt“, sagt...