Wie Schwester Katja Frauen mit Brustkrebs Hoffnung schenkt: „Wir sind eine kleine Familie“

In Werdau wurde vor einem Jahr eine Selbsthilfegruppe für Frauen mit Brustkrebs gegründet. Hier zählen nicht nur Worte, sondern auch Mut-Perlen, die für geteilte Stärke und überwundene Hürden stehen.

Sie lachen laut, stoßen mit Cola an und bestellen noch eine Runde Tzatziki. Es wirkt wie ein ausgelassener Mädelsabend – aber am Tisch sitzt eine Gruppe von Frauen, die mehr als nur Freundschaft verbindet: Jede einzelne hat die Diagnose Brustkrebs erhalten. Manche befinden sich mitten in der Therapie, andere gelten als geheilt. Was sie eint,... Sie lachen laut, stoßen mit Cola an und bestellen noch eine Runde Tzatziki. Es wirkt wie ein ausgelassener Mädelsabend – aber am Tisch sitzt eine Gruppe von Frauen, die mehr als nur Freundschaft verbindet: Jede einzelne hat die Diagnose Brustkrebs erhalten. Manche befinden sich mitten in der Therapie, andere gelten als geheilt. Was sie eint,...