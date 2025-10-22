Wie Schwester Katja Frauen mit Brustkrebs Hoffnung schenkt: „Wir sind eine kleine Familie“

Werdau
In Werdau wurde vor einem Jahr eine Selbsthilfegruppe für Frauen mit Brustkrebs gegründet. Hier zählen nicht nur Worte, sondern auch Mut-Perlen, die für geteilte Stärke und überwundene Hürden stehen.
Sie lachen laut, stoßen mit Cola an und bestellen noch eine Runde Tzatziki. Es wirkt wie ein ausgelassener Mädelsabend – aber am Tisch sitzt eine Gruppe von Frauen, die mehr als nur Freundschaft verbindet: Jede einzelne hat die Diagnose Brustkrebs erhalten. Manche befinden sich mitten in der Therapie, andere gelten als geheilt. Was sie eint,...
