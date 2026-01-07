„Wir mussten mit prall gefüllter Blase nach Hause fahren“: Toiletten-Problem bei Eishockey-Sachsenderby in Crimmitschau hat ein Nachspiel

Im Bereich des Gäste-Fanblocks im Kunsteisstadion im Sahnpark gibt es keine Sanitäranlagen. Etliche Besucher verrichteten ihre Notdurft hinter Bäumen. Wie DEL 2, Stadtverwaltung und Eispiraten auf die Kritik reagieren.

Das Eishockey-Sachsenderby zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Lausitzer Füchsen wirkt nach. Allerdings weder aufgrund der Spannung auf dem Eis noch aufgrund der Stimmung auf den Rängen. Die fehlenden Toiletten im mit rund 800 Besuchern gefüllten Gäste-Fanblock, der vom restlichen Stadionbereich abgetrennt war, haben für reihenweise... Das Eishockey-Sachsenderby zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Lausitzer Füchsen wirkt nach. Allerdings weder aufgrund der Spannung auf dem Eis noch aufgrund der Stimmung auf den Rängen. Die fehlenden Toiletten im mit rund 800 Besuchern gefüllten Gäste-Fanblock, der vom restlichen Stadionbereich abgetrennt war, haben für reihenweise...