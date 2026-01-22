Wunderkind spielt in Werdau Klavierkonzert

Maximilian Haberstock gab als 13-Jähriger sein Debüt in New York. Am Freitag zeigt er an der hiesigen Musikschule sein Können.

Ein Klavierabend mit Maximilian Haberstock findet am 23. Januar in der Musikschule Am Stadtpark 22 in Werdau statt. Der 2004 in München geborene Dirigent, Pianist und Komponist zählt zu den vielversprechendsten Nachwuchstalenten seiner Generation. Schon als 13-Jähriger gab er sein Debüt in der New Yorker Carnegie Hall und trat auf Einladung...