MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein hochkarätiger Klavierabend findet am Freitag in der Musikschule in Werdau statt.
Ein hochkarätiger Klavierabend findet am Freitag in der Musikschule in Werdau statt. Bild: Dudacy/Archiv
Ein hochkarätiger Klavierabend findet am Freitag in der Musikschule in Werdau statt.
Ein hochkarätiger Klavierabend findet am Freitag in der Musikschule in Werdau statt. Bild: Dudacy/Archiv
Werdau
Wunderkind spielt in Werdau Klavierkonzert
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Maximilian Haberstock gab als 13-Jähriger sein Debüt in New York. Am Freitag zeigt er an der hiesigen Musikschule sein Können.

Ein Klavierabend mit Maximilian Haberstock findet am 23. Januar in der Musikschule Am Stadtpark 22 in Werdau statt. Der 2004 in München geborene Dirigent, Pianist und Komponist zählt zu den vielversprechendsten Nachwuchstalenten seiner Generation. Schon als 13-Jähriger gab er sein Debüt in der New Yorker Carnegie Hall und trat auf Einladung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
11:00 Uhr
1 min.
Nach Beschwerden von Autofahrern: Werdau erneuert eine Huckelpiste
Die Straße der Jugend in Werdau ist in einem sehr schlechten Zustand.
Die Arbeiten für die Sanierung der Straße in Werdau-Ost sollen zeitnah beginnen. 55.000 Euro sind veranschlagt.
Annegret Riedel
20:20 Uhr
2 min.
Prinz Harry fordert von Trump Respekt für Nato-Verbündete
Der britische Prinz Harry verlangt Respekt für die Opfer der Nato-Verbündeten im Afghanistan-Einsatz. (Archivfoto)
Der US-Präsident löst mit geringschätzigen Äußerungen über den Beitrag anderer Nato-Staaten Ärger bei Verbündeten aus. Der wohl berühmteste Afghanistan-Veteran will das nicht auf sich sitzen lassen.
03.12.2025
1 min.
Von Barock bis Rock: Musikschüler geben Weihnachtskonzert in Werdau
Zum traditionellen Weihnachtskonzert lädt die Musikschule in die Stadthalle Werdau ein.
Bei der Veranstaltung am 6. Dezember in der Stadthalle erleben Besucher die Vielfalt der musikalischen Ausbildung.
Annegret Riedel
Mehr Artikel