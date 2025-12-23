Zahlungszusage nach Kälte-Schock: Werdauer Häuser wieder am Netz

Werdau
Nach einer Woche ohne Heizung gibt es wieder Wärme an der Ziegelstraße. Darauf einigte sich der Insolvenzverwalter mit den Stadtwerken.
Nach einer Woche ohne Heizung fließt in Werdau wieder Fernwärme. Die Häuser an der Ziegelstraße 4 bis 4c sind seit Dienstag wieder angeschlossen. Grund für die Unterbrechung waren Außenstände in fünfstelliger Höhe des Vermieters Leokon P7 bei den Stadtwerken, die am 15. Dezember daraufhin die Versorgung einstellten. Nun hat der...
