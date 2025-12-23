MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Kälte hat ein Ende: Insolvenzverwalter macht Zahlungszusage gegenüber Stadtwerken.
Die Kälte hat ein Ende: Insolvenzverwalter macht Zahlungszusage gegenüber Stadtwerken. Bild: Ralph Köhler
Die Kälte hat ein Ende: Insolvenzverwalter macht Zahlungszusage gegenüber Stadtwerken.
Die Kälte hat ein Ende: Insolvenzverwalter macht Zahlungszusage gegenüber Stadtwerken. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Zahlungszusage nach Kälte-Schock: Werdauer Häuser wieder am Netz
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einer Woche ohne Heizung gibt es wieder Wärme an der Ziegelstraße. Darauf einigte sich der Insolvenzverwalter mit den Stadtwerken.

Nach einer Woche ohne Heizung fließt in Werdau wieder Fernwärme. Die Häuser an der Ziegelstraße 4 bis 4c sind seit Dienstag wieder angeschlossen. Grund für die Unterbrechung waren Außenstände in fünfstelliger Höhe des Vermieters Leokon P7 bei den Stadtwerken, die am 15. Dezember daraufhin die Versorgung einstellten. Nun hat der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.12.2025
4 min.
Mieter frieren vor Weihnachten in Werdau: „Dann ist meine Kaution bestimmt auch futsch“
Daniela Frank hat wie Nachbar René Frick pünktlich die Miete überwiesen. Beide sind sauer auf ihren Vermieter, wollen nur noch weg. Sie hoffen auf die Hilfe der Werdauer Großvermieter.
Vor dem Jahreswechsel bleibt die Heizung im Wohnquartier an der Ziegelstraße aus: Die Werdauer Großvermieter vermitteln Ersatzwohnungen. Und der Eigentümer? Bleibt weiter verschwunden.
Jochen Walther
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
Von Jochen Walther
2 min.
20.12.2025
2 min.
Kommentar zu kalten Wohnungen in Werdau: Eiskalt im Stich gelassen – Das Versagen der Politik auf dem Wohnungsmarkt
Meinung
Redakteur
Seit einer Woche leben die Mieter des Komplexes Ziegelstraße 4 sowie 4a bis 4c ohne Heizung.
In Werdau frieren Mieter, weil der Besitzer Rechnungen nicht bezahlt. Der Staat sieht tatenlos zu. Was es braucht: Klare Gesetze, rasche Eingriffe und endlich Schutz für die Richtigen.
Jochen Walther
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel