Zauberstab schwingen erlaubt: Kinder erleben Magie hautnah in Crimmitschau

Zaubern wie Aladin: Am Sonntag lädt eine Mitmach-Show im Haus der Verein Mädchen und Jungen ein, selbst Magie zu erleben.

Kinder werden zu Zauberlehrlingen – und dürfen selbst den Zauberstab schwingen. Am Sonntag macht „Aladins Kinder-Zauber-Show“ Station in Crimmitschau. Die Mitmach-Zaubershow gastiert im Haus der Vereine. Beginn ist 16 Uhr. Mit dabei: der Zauberer Fernando Rojan, der nicht nur Illusionen zeigt, sondern den Kindern auch Zaubertricks...