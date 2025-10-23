Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Zauberstab schwingen erlaubt: Kinder erleben Magie hautnah in Crimmitschau

Zauberer Fernando Rojan auf der Bühne, wo auch Kinder den Zauberstab schwingen dürfen.
Zauberer Fernando Rojan auf der Bühne, wo auch Kinder den Zauberstab schwingen dürfen. Bild: Cornelia Rojan
Zauberer Fernando Rojan auf der Bühne, wo auch Kinder den Zauberstab schwingen dürfen.
Zauberer Fernando Rojan auf der Bühne, wo auch Kinder den Zauberstab schwingen dürfen. Bild: Cornelia Rojan
Werdau
Zauberstab schwingen erlaubt: Kinder erleben Magie hautnah in Crimmitschau
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zaubern wie Aladin: Am Sonntag lädt eine Mitmach-Show im Haus der Verein Mädchen und Jungen ein, selbst Magie zu erleben.

Kinder werden zu Zauberlehrlingen – und dürfen selbst den Zauberstab schwingen. Am Sonntag macht „Aladins Kinder-Zauber-Show“ Station in Crimmitschau. Die Mitmach-Zaubershow gastiert im Haus der Vereine. Beginn ist 16 Uhr. Mit dabei: der Zauberer Fernando Rojan, der nicht nur Illusionen zeigt, sondern den Kindern auch Zaubertricks...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
2 min.
Nach 28 Jahren: Großvermieter bringt Crimmitschauer Spielplätze auf Vordermann
Die Kinder der Kita „Kindernest“ haben den Spielplatz an der Westbergstraße in Beschlag genommen.
Zwei Spielplätze an der Westbergstraße und Bebelstraße sind saniert: Großvermieter WGC feiert mit Kita-Kindern die Eröffnung – möglich wurde das auch durch eine Spendenaktion.
Jochen Walther
19.10.2025
2 min.
Rettung über die Leiter: Crimmitschauer Nachbar wird bei Wohnhausbrand zum Helden
Zu einem Wohnungsbrand ist es am Sonntag in Crimmitschau gekommen.
Großalarm in der Pleißestadt: Ein Feuer an der Leipziger Straße zerstört ein Mehrfamilienhaus. Alle Bewohner kommen mit dem Schrecken davon. Die Ursache ist weiter unklar.
Jochen Walther
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
Mehr Artikel