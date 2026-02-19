MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Zehn Filme bei freiem Eintritt: „Augenblicke“ macht Station in Werdauer Region

Katharina Burkhardt und Andreas Fickenscher aus Hof bringen das Kurzfilmkino in die Region.
Katharina Burkhardt und Andreas Fickenscher aus Hof bringen das Kurzfilmkino in die Region. Bild: Kleber
Katharina Burkhardt und Andreas Fickenscher aus Hof bringen das Kurzfilmkino in die Region.
Katharina Burkhardt und Andreas Fickenscher aus Hof bringen das Kurzfilmkino in die Region. Bild: Kleber
Werdau
Zehn Filme bei freiem Eintritt: „Augenblicke“ macht Station in Werdauer Region
Von André Kleber
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit über zwei Jahrzehnten verbindet die Reihe Kino und Debatte. In Steinpleis wird das Gemeindezentrum wieder zum Kinosaal auf Zeit – bei freiem Eintritt.

Zehn Filme, 94 Minuten, ein Abend voller Perspektivwechsel: Der Kurzfilmkinoabend „Augenblicke“ macht erneut Station in der Werdauer Region. Seit mehr als zwei Jahrzehnten verbindet die Reihe Kino und gesellschaftliche Debatte. Wenn sich am Freitag, 27. Februar, 19 Uhr die Türen des Gemeindezentrums der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.02.2026
4 min.
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.
Swen Uhlig
29.01.2026
1 min.
Filmabend in Werdau: Kirchgemeinde zeigt Film über berühmtes Bach-Werk
Im Gemeindezentrum an der Burgstraße in Werdau findet am Samstag ein Filmabend statt.
Zu sehen ist am Samstag eine Geschichte über die Entstehung des Weihnachtsoratoriums.
André Kleber
23.01.2026
2 min.
Polizeieinsatz im Pleißen-Center in Steinpleis: Beamte widersprechen Gerüchten um Gewalt
Das Pleißen-Center in Steinpleis: Am Donnerstag wurde die Polizei ins Kaufland gerufen.
Ein Vorfall im Kaufland sorgt in den sozialen Netzwerken für Spekulationen. Laut den Ermittlern blieb es bei lautem Streit – ohne Gewalt, Verletzte oder Anzeigen.
Jochen Walther
11:11 Uhr
2 min.
Høibys Angst vor Kameras: "Norwegens meistgehasster Mann"
Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin wurde in der Zeit vor dem Prozess mehrfach festgenommen. (Archivbild)
Er tarnte sich, sah sich um: Nach seiner ersten Festnahme war der Sohn von Norwegens Kronprinzessin nach eigener Aussage in ständiger Angst, gefilmt zu werden - vor allem im Rausch.
11:13 Uhr
3 min.
Trump möchte Glyphosat-Produktion für US-Landwirte absichern
Der Wirkstoff Glyphosat ist umstritten, aus Sicht vieler Landwirte aber unverzichtbar - das sieht auch das Weiße Haus so.
Glyphosat ist ein Reizwort, Tausende US-Klagen machen dem Hersteller Bayer seit Jahren zu schaffen. Das Weiße Haus bewertet den Unkrautvernichter nun als unentbehrlich für die nationale Sicherheit.
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
Mehr Artikel