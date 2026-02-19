Zehn Filme bei freiem Eintritt: „Augenblicke“ macht Station in Werdauer Region

Werdau
Seit über zwei Jahrzehnten verbindet die Reihe Kino und Debatte. In Steinpleis wird das Gemeindezentrum wieder zum Kinosaal auf Zeit – bei freiem Eintritt.
Zehn Filme, 94 Minuten, ein Abend voller Perspektivwechsel: Der Kurzfilmkinoabend „Augenblicke“ macht erneut Station in der Werdauer Region. Seit mehr als zwei Jahrzehnten verbindet die Reihe Kino und gesellschaftliche Debatte. Wenn sich am Freitag, 27. Februar, 19 Uhr die Türen des Gemeindezentrums der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.