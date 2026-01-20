Zeppelinstraße in Werdau wegen Havarie gesperrt

Die Zwickauer Wasserwerke sind für die Reparatur verantwortlich, wurde mitgeteilt. Was die Ursache ist.

Die Zeppelinstraße 1 in Werdau ist an der Einmündung des Jugendheimweges für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Stadtverwaltung von Werdau hat jetzt darüber informiert, dass diese Sperrung noch bis zum Sonntag, 1. Februar, andauern wird. Während dieser Zeit bleibt die Straße an der betroffenen Stelle für den Verkehr gesperrt. Die...