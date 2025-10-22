Zeugensuche in Crimmitschau: Scheiben von Audi eingeschlagen, Kamera geklaut

In Crimmitschau wurde ein geparkter Audi A3 aufgebrochen. Unbekannte schlugen Scheiben ein und stahlen eine Kamera. Die Polizei bittet um Mithilfe.
In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte in Crimmitschau einen geparkten Audi A3 aufgebrochen. Wie Polizeisprecherin Karolin Hemp mitteilt, stand der rote Wagen am Sachsenweg, als die Täter zuschlugen. Sie zertrümmerten sowohl die Heck- als auch die Seitenscheibe und entwendeten einen der Außenspiegel. Aus dem Inneren nahmen sie eine Kamera mit, deren Wert auf rund 150 Euro geschätzt wird. Teurer dürfte die Reparatur werden: Diese Kosten schätzt die Polizei auf rund 2500 Euro. Nun werden Zeugen gesucht: Wer in der Nacht ab 21.30 Uhr verdächtige Personen im Bereich Sachsenweg bemerkt hat, wird gebeten, sich im Polizeirevier Werdau unter Ruf 03761 7020 zu melden. (nütz)