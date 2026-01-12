MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Züchter, Publikum, Spitzenbewertungen: Trünziger Kaninchenschau gelingt großer Auftritt

Die Jungzüchterinnen Deborah Schmidt (l.) und Pauline Gräf hatten auch teilgenommen.
Die Jungzüchterinnen Deborah Schmidt (l.) und Pauline Gräf hatten auch teilgenommen. Bild: Roland Wagner
Die Jungzüchterinnen Deborah Schmidt (l.) und Pauline Gräf hatten auch teilgenommen.
Die Jungzüchterinnen Deborah Schmidt (l.) und Pauline Gräf hatten auch teilgenommen. Bild: Roland Wagner
Werdau
Züchter, Publikum, Spitzenbewertungen: Trünziger Kaninchenschau gelingt großer Auftritt
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz Schneeregens lockte die Kreiskaninchenschau zahlreiche Besucher an. 267 Tiere zeigten Zuchtqualität auf Top-Niveau. Auch der Nachwuchs punktete mit starken Leistungen.

Mit „vorzüglich“ bewerteten die Preisrichter neun Tiere, 49 weitere erhielten ein „hervorragend“ – ein starkes Ergebnis für die Rassekaninchenschau in Trünzig. Die Zuchttiere kamen aus dem ganzen Landkreis und sogar aus Baden-Württemberg. Trotz Schneeregen und abgelegener Lage herrschte am Wochenende reger Verkehr auf der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.12.2025
2 min.
Weihnachtszauber im Tiergehege Crimmitschau: Zicklein und Futterspenden begeistern Besucher
Die Mitglieder des Fördervereins haben wieder Futterspenden für die Tiere im Gehege gesammelt.
Lichterglanz, Zicklein und ein Futterbaum: Die Mitglieder des Fördervereins bringen Weihnachtsstimmung in den Sahnpark – und gute Gründe für einen Besuch zum Jahreswechsel.
Jochen Walther
06.01.2026
2 min.
Züchter von Rassekaninchen zeigen in Trünzig ihre besten Tiere
Die jungen Kleinsilber-Kaninchen gelb sind etwa eine Woche alt.
41 Aussteller präsentieren bei Kreisschau im Vereinsheim mehr als 260 Tiere. Mit dabei sind nicht nur Züchter aus der Region.
Roland Wagner
16:19 Uhr
2 min.
Wetterlage: HSV - Leverkusen soll ausgetragen werden
Arbeiter mit einem Hubsteiger entfernen Eis und Schnee von den Trägern des Stadiondachs am Volksparkstadion.
Macht das ungemütliche Winterwetter dem HSV-Spiel noch einen Strich durch die Rechnung? Aktuell ist der Club vor der Partie gegen Leverkusen optimistisch.
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
16:16 Uhr
2 min.
Regionalbahn entgleist bei Schnee und Eis
Die Fahrgäste blieben unverletzt.
Bei Eis und Schnee ist eine Regionalbahn im Osterzgebirge entgleist. Der Zugverkehr ist unterbrochen.
Mehr Artikel