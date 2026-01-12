Züchter, Publikum, Spitzenbewertungen: Trünziger Kaninchenschau gelingt großer Auftritt

Werdau
Trotz Schneeregens lockte die Kreiskaninchenschau zahlreiche Besucher an. 267 Tiere zeigten Zuchtqualität auf Top-Niveau. Auch der Nachwuchs punktete mit starken Leistungen.
Mit „vorzüglich“ bewerteten die Preisrichter neun Tiere, 49 weitere erhielten ein „hervorragend“ – ein starkes Ergebnis für die Rassekaninchenschau in Trünzig. Die Zuchttiere kamen aus dem ganzen Landkreis und sogar aus Baden-Württemberg. Trotz Schneeregen und abgelegener Lage herrschte am Wochenende reger Verkehr auf der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.