Die jungen Kleinsilber-Kaninchen gelb sind etwa eine Woche alt.
Die jungen Kleinsilber-Kaninchen gelb sind etwa eine Woche alt.
Werdau
Züchter von Rassekaninchen zeigen in Trünzig ihre besten Tiere
Von Roland Wagner
41 Aussteller präsentieren bei Kreisschau im Vereinsheim mehr als 260 Tiere. Mit dabei sind nicht nur Züchter aus der Region.

Der Rassekaninchenzuchtverein Langenbernsdorf/Trünzig veranstaltet am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Januar, die Kreisschau der Rassekaninchenzüchter. Die Ausstellung findet im Vereinsheim an der Katzendorfer Straße 9 in Trünzig statt und ist am Samstag von 9 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 3 Euro...
