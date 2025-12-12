MENÜ
  • Zwei Einbrüche am Donnerstag in Langenreinsdorf bei Crimmitschau: Auch Bargeld wurde gestohlen

Die Polizei ermittelt nach zwei Einbrüchen in Crimmitschau-Langenreinsdorf.
Update
Werdau
Zwei Einbrüche am Donnerstag in Langenreinsdorf bei Crimmitschau: Auch Bargeld wurde gestohlen
Redakteur
Von Holger Frenzel
Ziel der Täter waren zwei Einfamilienhäuser an der Hauptstraße. Sie richteten Sachschaden im vierstelligen Bereich an.

Crimmitschau.

Einbrüche in zwei benachbarte Einfamilienhäuser im Crimmitschauer Ortsteil Langenreinsdorf beschäftigen die Polizei. Auf die Fälle wurde – als Warnung vor Einbrechern – in lokalen Facebook-Gruppen aufmerksam gemacht. Die Einbrüche sind Donnerstagnachmittag geschehen, so die Polizei. Betroffen waren Häuser an der Hauptstraße in Höhe der Kleingartenanlage am Totenberg. Die Täter haben sich gewaltsam Zutritt verschafft. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag beziffert. Zum Wert des Diebesgutes liegen keine Angaben vor. Polizeisprecher Sebastian Schmidt: „Fest steht, dass auch Bargeld entwendet wurde.“ Zeugenhinweise unter: 0375 4284480. (hof)

