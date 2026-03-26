Zwei Tage, zwei Events in Werdau: Berufungsmesse und Kreativmarkt locken in Stadthalle

Werdau
In der Pleißestadt wird das Wochenende zum Erlebnis: In der Stadthalle bringt die Berufungsmesse Chancen für die Zukunft, der Kreativmarkt lädt zum Entdecken, Mitmachen und Genießen ein.
Zwei Tage, zwei Themen: In der Werdauer Stadthalle dreht sich am Wochenende alles um Zukunft und Kreativität. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Perspektiven und Raum zum Mitmachen. Schon am Samstag füllt sich die Stadthalle mit jungen Leuten auf der Suche nach Orientierung. Die erste Werdauer Berufungsmesse bringt mehr als...
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