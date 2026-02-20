Premiere in Werdau: Organisatorin Madlen Ostertag denkt Jobsuche neu

Werdau
In der Stadthalle startet ein neues Format für Austausch und Orientierung. Unternehmen, Schüler und Arbeitssuchende kommen ins Gespräch – begleitet von spannenden Rednern und Mitmach-Aktionen.
Eine Messe, die nicht nur Jobs vermitteln, sondern Berufungen sichtbar machen will: In Werdau startet Ende März ein neues Format für Arbeitssuchende, Schulabgänger und Unternehmen. Hinter der Idee steht eine Organisatorin, die in der Region für außergewöhnliche Konzepte bekannt ist. Wenn sich am 28. März, 11 Uhr die Türen der Stadthalle...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.