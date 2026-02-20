MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Premiere in Werdau: Organisatorin Madlen Ostertag denkt Jobsuche neu

Madlen Ostertag hat ihre erste Berufungsmesse für Werdau aus dem Boden gestampft.
Madlen Ostertag hat ihre erste Berufungsmesse für Werdau aus dem Boden gestampft. Bild: Walther/Archiv
Madlen Ostertag hat ihre erste Berufungsmesse für Werdau aus dem Boden gestampft.
Madlen Ostertag hat ihre erste Berufungsmesse für Werdau aus dem Boden gestampft. Bild: Walther/Archiv
Werdau
Premiere in Werdau: Organisatorin Madlen Ostertag denkt Jobsuche neu
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Stadthalle startet ein neues Format für Austausch und Orientierung. Unternehmen, Schüler und Arbeitssuchende kommen ins Gespräch – begleitet von spannenden Rednern und Mitmach-Aktionen.

Eine Messe, die nicht nur Jobs vermitteln, sondern Berufungen sichtbar machen will: In Werdau startet Ende März ein neues Format für Arbeitssuchende, Schulabgänger und Unternehmen. Hinter der Idee steht eine Organisatorin, die in der Region für außergewöhnliche Konzepte bekannt ist. Wenn sich am 28. März, 11 Uhr die Türen der Stadthalle...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.02.2026
2 min.
Erinnerungen an das Kfz-Werk „Ernst Grube“: Neues Stadtgespräch feiert in Werdau seine Premiere
Im Raum des Vereins „Kultur Insel“ in der Werdauer Tuchfabrik ist das Gespräch geplant.
Das Miteinander-Netzwerk startet am 13. März in der Tuchfabrik das „Werdauer Stadtgespräch“. Stadtrat André Oehler moderiert den Auftakt. Zeitzeugen berichten vom Arbeitsalltag.
Jochen Walther
11:31 Uhr
3 min.
VfB Auerbach: Was den Sieg gegen den Chemnitzer FC ein wenig gefährlich macht
Charlie Spranger (r.) vom VfB Auerbach im Duell mit dem Chemnitzer Dario Gebuhr.
Die Vogtländer haben gegen den eine Klasse höher spielenden Regionalligisten am Freitag mit 1:0 gewonnen. Wie Trainer Sven Köhler die Partie einschätzt.
Torsten Ewers
11:53 Uhr
2 min.
MDR-Team im „Webalu“: Wie Werdau sein Hallenbad trotz hoher Kosten hält
Der Werdauer Stadtwerke-Chef Hendrik Haertwig (r.) steht dem MDR-Team Rede und Antwort.
Während vielerorts Bäder ums Überleben kämpfen, setzt die Pleißestadt ein Zeichen: Das Bad arbeitet wirtschaftlich. Der „Sachsenspiegel“ zeigt, wie Modernisierung und kluge Planung das möglich machen.
Jochen Walther
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
11:30 Uhr
1 min.
Zwei Brände in einer Nacht: Mülltonne und Fahrräder gehen in Zwickau in Flammen auf
Erneut musste die Zwickauer Wehr wegen eines Mülltonnen-Brands ausrücken.
Binnen Minuten gab es zwei Feuer in der Muldestadt. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung und sucht dringend Zeugen.
Jochen Walther
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
Mehr Artikel