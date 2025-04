Zweiräder in Fraureuth und Zwickau gestohlen

Eine Simson S 51 und ein E-Bike fielen jeweils Dieben in die Hände.

In Fraureuth und Zwickau haben Diebe zwei besondere Zweiräder gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen Unbekannte am Mittwochvormittag aus einer Garage an der Hauptstraße in Fraureuth eine Simson S 51. Das grüne Moped mit dem 2024er-Versicherungskennzeichen 257 KIO hat einen Wert von rund 3000 Euro. In der Nacht zum Donnerstag schlugen...