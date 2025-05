Zwickauer öffnet Dönerladen: Ein Lichtblick für das Einkaufszentrum Pleißenanger in Neukirchen

Das Immobilienunternehmen Ffire sieht trotz leerer Geschäftsräume Potenzial in dem Standort. So wurde vor kurzem der Mietvertrag für das Hotel verlängert. Was wünscht sich die Bürgermeisterin noch?

Heinz Brenner macht schon seit Jahren seine Besorgungen ausschließlich im Einkaufszentrum Pleißenanger in Neukirchen (Pleiße). „Erst sind die Getränke an der Reihe, dann kaufe ich mir die Lebensmittel. Hier gibt es alles an einem Fleck“, sagt der Crimmitschauer. Dem 73-jährigen Rentner ist dennoch nicht verborgen geblieben, dass in der... Heinz Brenner macht schon seit Jahren seine Besorgungen ausschließlich im Einkaufszentrum Pleißenanger in Neukirchen (Pleiße). „Erst sind die Getränke an der Reihe, dann kaufe ich mir die Lebensmittel. Hier gibt es alles an einem Fleck“, sagt der Crimmitschauer. Dem 73-jährigen Rentner ist dennoch nicht verborgen geblieben, dass in der...