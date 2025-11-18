3 Millionen Euro für Marienthal: Das sagen Anwohner zur Umgestaltung von Stadtpark und Wochenmarkt

Die Grünfläche soll in den nächsten Jahren völlig umgekrempelt werden. Der Wochenmarkt bekommt eine neues Gelände. Die „Freie Presse“ hat mit Marienthalern über das Projekt gesprochen.

Jenny Burmeister schiebt einen Kinderwagen über den Wochenmarkt in Marienthal. Ihr Baby ist erst zehn Monate alt – eindeutig zu klein, um Fußball zu spielen oder ein Klettergerüst zu erklimmen. In einigen Jahren könnte sich das ändern. Die Mutter freut sich, dass es im Stadtpark in Marienthal demnächst deutlich mehr Bewegungsangebote geben...