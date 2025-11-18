Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Zwickau
  • Zwickau
  • 3 Millionen Euro für Marienthal: Das sagen Anwohner zur Umgestaltung von Stadtpark und Wochenmarkt

Jenny Burmeister probiert auf dem Wochenmarkt am Stand von Deepika Deol eine Mütze an. Der Markt erhält eine neue Fläche gleich nebenan.
Jenny Burmeister probiert auf dem Wochenmarkt am Stand von Deepika Deol eine Mütze an. Der Markt erhält eine neue Fläche gleich nebenan. Bild: Ralph Köhler
Vorn Stadtpark und Wochenmarkt, links dahinter Freizeitzentrum mit Kegelbahn.
Vorn Stadtpark und Wochenmarkt, links dahinter Freizeitzentrum mit Kegelbahn. Bild: Ralph Köhler
Eierverkäuferin Karla Eichler ist es wichtig, dass der Wochenmarkt in Marienthal erhalten bleibt.
Eierverkäuferin Karla Eichler ist es wichtig, dass der Wochenmarkt in Marienthal erhalten bleibt. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
3 Millionen Euro für Marienthal: Das sagen Anwohner zur Umgestaltung von Stadtpark und Wochenmarkt
Von Johannes Pöhlandt
Die Grünfläche soll in den nächsten Jahren völlig umgekrempelt werden. Der Wochenmarkt bekommt eine neues Gelände. Die „Freie Presse“ hat mit Marienthalern über das Projekt gesprochen.

Jenny Burmeister schiebt einen Kinderwagen über den Wochenmarkt in Marienthal. Ihr Baby ist erst zehn Monate alt – eindeutig zu klein, um Fußball zu spielen oder ein Klettergerüst zu erklimmen. In einigen Jahren könnte sich das ändern. Die Mutter freut sich, dass es im Stadtpark in Marienthal demnächst deutlich mehr Bewegungsangebote geben...
