50 Jahre Burgmuseum Schönfels: ein gestohlenes Waschbecken und ein rätselhaftes Honecker-Zitat

Über fünf Jahrzehnte Burgmuseum Schönfels informiert eine Sonderausstellung, die jetzt eröffnet wurde. Frühere Leiterinnen erzählten Anekdoten.

Am 13. Dezember 1980 wurde auf der Herrentoilette ein Waschbecken gestohlen. Das jedenfalls geht aus einer Mitteilung an den Rat des Kreises hervor. Tatsächlich fühlten sich die Genossen dort oder an noch höherer Stelle für vieles zuständig, was das Burgmuseum Schönfels betraf. Eine Sonderausstellung, die bis 17. Mai nächsten Jahres zu...