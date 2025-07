Angekommen im neuen Zwickauer „Regenbogenhaus“: Ohne „die Kerstin“ läuft nichts

19 Bewohner aus dem Sozialprojekt in der Büttenstraße sind in die Erlmühlenstraße umgezogen. Sie fühlen sich pudelwohl, weil sie dort fanden, was sie Jahre nicht hatten.

Wenn nicht ein Engel auf ihn aufgepasst hätte, wäre er heute nicht hier, sagt Ulf*. Vor acht Jahren in Rügen hätte er sich am liebsten für immer Schlafen gelegt. Nach 30 Jahren auf der Straße war er so müde geworden. Da steckte ihm jemand 25 Euro zu. Damit schaffte er es irgendwie bis Zwickau. Er landete bei Kerstin Täuber, die ihm ein...