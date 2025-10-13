Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Bau der zweiten Zufahrt zum Zwickauer Friedhof: Warum ist die Baustelle ein unvollendetes Projekt geblieben?

Eigentlich sollte die Zufahrt zum Friedhof bereits Ende Juni fertig sein. Doch seit vier Monaten ruht der Bau.
Eigentlich sollte die Zufahrt zum Friedhof bereits Ende Juni fertig sein. Doch seit vier Monaten ruht der Bau. Bild: Ralf Wendland
Eigentlich sollte die Zufahrt zum Friedhof bereits Ende Juni fertig sein. Doch seit vier Monaten ruht der Bau.
Eigentlich sollte die Zufahrt zum Friedhof bereits Ende Juni fertig sein. Doch seit vier Monaten ruht der Bau. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Bau der zweiten Zufahrt zum Zwickauer Friedhof: Warum ist die Baustelle ein unvollendetes Projekt geblieben?
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stadtrat Drechsel zweifelt an der Transparenz der Verwaltung. Wurde der Beschluss zur Zufahrt unter falschen Voraussetzungen gefasst? Bis jetzt ist der Bau trotz klarem Zeitplan nicht fertiggestellt.

Mit 110.000 Euro Kosten ist der Bau der zweiten Zufahrt zum Zwickauer Hauptfriedhof im Vergleich zu anderen städtischen Projekten klein. Dennoch bleibt er umstritten. Und ist trotz klarer Zeitvorgaben ist er noch immer nicht fertig. Das kritisiert Tristan Drechsel, Fraktionsgeschäftsführer Bürger für Zwickau (BfZ). Er hatte sich von Anfang an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:40 Uhr
3 min.
Rüstungsindustrie: Minister will mehr Ansiedlungen in Sachsen
Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besuchte am Mittwoch Firmen der Rüstungsbranche wie einen Hersteller von Militärfallschirmen in Ostsachsen.
Sachsens Wirtschaftsminister Panter wirbt für eine differenzierte Diskussion. Angesichts von Protesten gegen Rüstungsunternehmen müsse sich Sachsen entscheiden, ob es wirtschaftlichen Anschluss halten will.
Tobias Wolf
16:30 Uhr
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
18:00 Uhr
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
15:40 Uhr
1 min.
22-jähriger Mopedfahrer in Rosenbach weicht einem Auto aus und stürzt
In Rosenbach wurde ein Mopedfahrer verletzt.
Der Zweiradfahrer trägt leichte Verletzungen davon. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
08.10.2025
2 min.
Bagger auf dem Zwickauer Hauptmarkt: Was wird dort gebaut?
Am Wasser-Licht-Spiel auf dem Zwickauer Hauptmarkt muss das Pflaster repariert werden.
Das Wasser-Licht-Spiel auf dem Hauptmarkt ist zurzeit wieder mal eine Baustelle. Was ist das Problem mit der Anlage und wie will die Stadt es in den Griff kriegen?
Holger Weiß
09.10.2025
2 min.
Bau der Freiheitsstraße in Zwickau-Planitz: Kritik an den Kosten und der Bauzeit
Ab dem Frühjahr wird die Freiheitsstraße in einem ersten Abschnitt saniert.
Straßenbau in Zwickau wird teurer und liegt 222.000 Euro über dem Budget. Diskussion um die Herkunft der zusätzlichen Mittel. Warum dauert der Bau eines Teilstücks von 110 Metern sechs Monate?
Frank Dörfelt
Mehr Artikel