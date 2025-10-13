Bau der zweiten Zufahrt zum Zwickauer Friedhof: Warum ist die Baustelle ein unvollendetes Projekt geblieben?

Stadtrat Drechsel zweifelt an der Transparenz der Verwaltung. Wurde der Beschluss zur Zufahrt unter falschen Voraussetzungen gefasst? Bis jetzt ist der Bau trotz klarem Zeitplan nicht fertiggestellt.

Mit 110.000 Euro Kosten ist der Bau der zweiten Zufahrt zum Zwickauer Hauptfriedhof im Vergleich zu anderen städtischen Projekten klein. Dennoch bleibt er umstritten. Und ist trotz klarer Zeitvorgaben ist er noch immer nicht fertig. Das kritisiert Tristan Drechsel, Fraktionsgeschäftsführer Bürger für Zwickau (BfZ). Er hatte sich von Anfang an... Mit 110.000 Euro Kosten ist der Bau der zweiten Zufahrt zum Zwickauer Hauptfriedhof im Vergleich zu anderen städtischen Projekten klein. Dennoch bleibt er umstritten. Und ist trotz klarer Zeitvorgaben ist er noch immer nicht fertig. Das kritisiert Tristan Drechsel, Fraktionsgeschäftsführer Bürger für Zwickau (BfZ). Er hatte sich von Anfang an...