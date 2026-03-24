Blühender Trabant kehrt zurück: Was steckt hinter Zwickaus Frühjahrsaktion?

Das Amt für Wirtschaftsförderung lädt zur Aktion „Zwickau blüht auf“ ein. Große und kleine Pflanzeninstallationen sollen die Innenstadt beleben.

Die Aktion „Zwickau blüht auf“ beginnt am 13. April. Initiatoren verschönern die Innenstadt mit Pflanzen und kreativen Installationen. Unternehmen und Partner beteiligen sich mit bepflanzten Flächen. Es entstehen individuelle Blumenarrangements für ein attraktives Stadtbild, teilte städtische Amt für Wirtschaftsförderung mit. Die Aktion „Zwickau blüht auf“ beginnt am 13. April. Initiatoren verschönern die Innenstadt mit Pflanzen und kreativen Installationen. Unternehmen und Partner beteiligen sich mit bepflanzten Flächen. Es entstehen individuelle Blumenarrangements für ein attraktives Stadtbild, teilte städtische Amt für Wirtschaftsförderung mit.