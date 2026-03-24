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Der „blühende“ Trabant war bereits in Zwickau zu sehen.
Der „blühende“ Trabant war bereits in Zwickau zu sehen. Foto: Stadt Zwickau/Archiv
Der „blühende“ Trabant war bereits in Zwickau zu sehen.
Der „blühende“ Trabant war bereits in Zwickau zu sehen. Foto: Stadt Zwickau/Archiv
Zwickau
Blühender Trabant kehrt zurück: Was steckt hinter Zwickaus Frühjahrsaktion?
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Das Amt für Wirtschaftsförderung lädt zur Aktion „Zwickau blüht auf“ ein. Große und kleine Pflanzeninstallationen sollen die Innenstadt beleben.

Die Aktion „Zwickau blüht auf“ beginnt am 13. April. Initiatoren verschönern die Innenstadt mit Pflanzen und kreativen Installationen. Unternehmen und Partner beteiligen sich mit bepflanzten Flächen. Es entstehen individuelle Blumenarrangements für ein attraktives Stadtbild, teilte städtische Amt für Wirtschaftsförderung mit.
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