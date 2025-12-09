Brennender Transporter sorgt für Rauchsäule am Penny-Markt in Zwickau: Wie hoch ist der Sachschaden?

Zwickau
Die Berufsfeuerwehr hat am Dienstag ein Übergreifen auf umliegende Gebäude. Am Mittwoch liegen erste Ergebnisse zur Brandursache vor. Was der Grund war.
Ein brennender Transporter ist für die Rauchsäule in Zwickaus Innenstadt am Dienstagmittag verantwortlich gewesen. Er parkte vor dem Penny-Markt an der Hölderlinstraße und fing wegen eines technischen Defekts Feuer.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.