MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Brennender Transporter sorgt für Rauchsäule am Penny-Markt in Zwickau: Wie hoch ist der Sachschaden?

Ein auf dem Penny-Parkplatz geparkter Transporter ging am Dienstag in Flammen auf.
Ein auf dem Penny-Parkplatz geparkter Transporter ging am Dienstag in Flammen auf. Bild: privat
Ein auf dem Penny-Parkplatz geparkter Transporter ging am Dienstag in Flammen auf.
Ein auf dem Penny-Parkplatz geparkter Transporter ging am Dienstag in Flammen auf. Bild: privat
Update
Zwickau
Brennender Transporter sorgt für Rauchsäule am Penny-Markt in Zwickau: Wie hoch ist der Sachschaden?
Redakteur
Von Uta Pasler, Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Berufsfeuerwehr hat am Dienstag ein Übergreifen auf umliegende Gebäude. Am Mittwoch liegen erste Ergebnisse zur Brandursache vor. Was der Grund war.

Ein brennender Transporter ist für die Rauchsäule in Zwickaus Innenstadt am Dienstagmittag verantwortlich gewesen. Er parkte vor dem Penny-Markt an der Hölderlinstraße und fing wegen eines technischen Defekts Feuer.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:08 Uhr
3 min.
NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück
Die NFL kehrt 2026 wieder mit einem Gastspiel in die Münchner Allianz Arena zurück. (Archivbild)
Zweimal schon war die NFL mit regulären Saisonspielen in München zu Gast. Jetzt sind zwei weitere Termine in den nächsten Jahren bestätigt.
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
28.10.2025
1 min.
Schon wieder Mülltonnen-Brand in Zwickau-Neuplanitz: Polizei prüft Parallelen
Die Feuerwehr war erneut in Zwickau-Neuplanitz im Einsatz.
Die Feuerwehr war in der Nacht von Montag zu Dienstag am Ludwig-Krebs-Weg im Einsatz. Dort gab es bereits am Freitag einen ähnlichen Fall. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
07.12.2025
1 min.
Zwickau: Feuerwehreinsatz nahe der Innenstadt führt zu Staus und Ausfall der Straßenbahn
Gegen 16 Uhr quoll Rauch aus dem Gebäude an der Werdauer Straße/Ecke Humboldtstraße.
Am Sonntagnachmittag schlugen Flammen aus dem Erdgeschoss eines Gebäudes an der Werdauer Straße. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
Mike Müller
15:09 Uhr
5 min.
Mutmaßlicher Chef der Entführer sagt im Block-Prozess aus
Unternehmerin Christina Block wird von Rechtsanwalt Ingo Bott vertreten.
Nach längerer Pause müssen die Angeklagten im Block-Prozess wieder vor Gericht erscheinen. Ein wichtiger Zeuge sagt aus. Er soll der Chef der Entführer gewesen sein.
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel